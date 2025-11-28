Des Lendemains qui chantent Astonvilla+1er partie Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle

Des Lendemains qui chantent Astonvilla+1er partie

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Astonvilla, groupe emblématique de la scène rock française, est donc de retour et ce disque d’une liberté réjouissante ravira les fans de la première heure avec des hymnes pop comme Saison 2 , ode à la paresse tout en humeur sensuelle et cordes somptueuses, Julia et sa trame Amour/Destruction ou Les Gamins écrit par Fred Nevché.

Mais c’est aussi le disque de tous les possibles pour le trio dont on n’avait plus de nouvelles depuis Joy Machine en 2014. Fred Franchitti, son bouillant leader, en avait profité pour exaucer le rêve fou de devenir cuisinier et d’avoir son propre restaurant à Marseille, jusqu’au moment d’être rattrapé par la crise du Covid et l’envie de refaire de la scène.On reprend les répétitions et on s’en fout ! Le mantra de leurs retrouvailles au début de l’année 2022 résonne finalement sur chaque note de cet album composé en seulement 8 mois .

Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Avenue Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 09 50 question@dlqc.org

