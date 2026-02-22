Des Lendemains Qui Chantent Backroom Ceremony +Hinn + La flamant vert Tulle

Des Lendemains Qui Chantent Backroom Ceremony +Hinn + La flamant vert

2 Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

RESTITUTION DE RÉSIDENCE Clair-obscur pop électro glam La musique de Backroom Ceremony navigue entre les arcs en ciel pailletés et la noirceur. Un hymne à la vie nocturne, aux arrière-salles cachées où il est possible de goûter de délicieuses tortures loin de la bienséance terne et policée.

Hinin Post-punk HININ puise son nom dans le Japon ancestral, et ses influences dans les années 80. Pourtant, aucune parcelle n’est ici jalonnée de poussières.

La Flamant Vert House, techno Inspirée par la rave, l’acid techno et les basses bien pêchues, La Flamant Vert transporte le public dans un univers festif essentiellement basé sur des pépites house et techno. Des sets qui sonnent comme une invitation à partager son énergie débordante ! Chaussures confortables fortement recommandées. .

2 Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 09 50 question@dlqc.org

