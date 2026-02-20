Des Lendemains Qui Chantent Bertrand Belin + LP83 + Delano Tulle

Des Lendemains Qui Chantent Bertrand Belin + LP83 + Delano

2 Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date :

2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Bertrand Belin Pour ce nouvel album studio, Bertrand Belin a choisi d’explorer de nouveaux paysages sonores, de poursuivre et conduire plus loin encore ses recherches, creuser un peu plus son sillon. Le piano, en majesté sur une partie des titres, apporte une grâce supplémentaire au savant dosage électronique guitare batterie

Alexandre Delano LA NUIT LES COULEUVRES La quête de la mémoire d’Olga, un personnage (fantasmé ?) venu de l’est, résonne tout le long de ce troisième album d’Alexandre Delano. Une aventure sensorielle et charnelle qui convoque icônes ésotériques et animaux totems dans une plongée romanesque vers le souvenir amoureux, survolant les époques et les lieux pour se focaliser sur les détails et les corps. Autant de scènes de chansons où les éléments naturels, les technologies ou la guerre s’invitent au mariage, ne laissant jamais libre cours à cette passion. .

2 Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 09 50 admin@dlqc.org

