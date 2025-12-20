Des lendemains qui chantent Copycat Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle

Des lendemains qui chantent Copycat

Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Avenue Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Pop Rock Avec leur premier EP morning routine (27 octobre), Apolline et Zoé nous embarquent avec le smile (mais pas que) dans toutes les galères de leur vingtaine et livrent une bombe d’énergie pour affronter la journée et rendre le chaos sexy.

Le duo irrésistible (France Inter) nait à la fin d’un repas de famille quand les deux cousines mélangent accidentellement leurs voix; tout de suite l’évidence de n’en faire qu’une, et déjà mémé qui a peur de voir débarquer les paparazzis (true story).

Une basse bleue, une guitare rouge, une boite à rythmes ça va dans tous les sens dans la tête de ces deux meufs qui scrollent d’une émotion à une autre dans une pop vénère, ça écoute La Femme, Thérapie Taxi, Fontaines DC, Charli Xcx… ça fait surtout beaucoup de vannes, tout le temps. .

Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Avenue Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 09 50 question@dlqc.org

