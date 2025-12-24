Des Lendemains qui chantent Ecriture et création, Théâtre L’Empreinte Tulle

Des Lendemains qui chantent Ecriture et création

Théâtre L’Empreinte 8 Quai de la République Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Julien Villa, metteur en scène et acteur, abordera l’un des thèmes soulevés par son dernier roman Des Dragons dans les halls Comment écrire et rapper, slamer sa propre vie ? comment transformer ses souvenirs en mythologie ?

Ouvert à toutes et à tous. Intérêt conseillé pour le hip-hop, le slam ou les ateliers d’écriture, amateurs ou pros. Dès 16 ans.

Tarif plein 15 euros réduit (minimas sociaux et moins de 26ans) 10 euros. .

Théâtre L’Empreinte 8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 09 50 question@dlqc.org

