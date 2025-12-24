Des Lendemains qui chantent Ecriture et création, Théâtre L’Empreinte Tulle
Des Lendemains qui chantent Ecriture et création, Théâtre L'Empreinte Tulle dimanche 15 février 2026.
Des Lendemains qui chantent Ecriture et création
Théâtre L’Empreinte 8 Quai de la République Tulle Corrèze
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
2026-02-15
Julien Villa, metteur en scène et acteur, abordera l’un des thèmes soulevés par son dernier roman Des Dragons dans les halls Comment écrire et rapper, slamer sa propre vie ? comment transformer ses souvenirs en mythologie ?
Ouvert à toutes et à tous. Intérêt conseillé pour le hip-hop, le slam ou les ateliers d’écriture, amateurs ou pros. Dès 16 ans.
Tarif plein 15 euros réduit (minimas sociaux et moins de 26ans) 10 euros. .
Théâtre L'Empreinte 8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 09 56 question@dlqc.org
