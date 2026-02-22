Des Lendemains qui chantent Elise Bourn

Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze

2026-03-05

Folk Elise Bourn, artiste franco-néo-zélandaise, grandit entre Auckland et Nantes dans une famille de musiciens et de rêveurs. Très jeune, elle invente ses instruments, apprend seule et joue à l’instinct, dans l’église ou dans sa chambre. Adolescente, elle tombe amoureuse de l’enregistrement elle s’invente un studio maison et enchaîne les prises en solo.

Son univers se construit, entre folk organique, spiritualité et une joyeuse liberté créative. C’est le tremplin du MuMA qui la propulse elle est repérée, accompagnée par le Collectif Ôpera. Avec le producteur Grégoire Vaillant, elle enregistre ses premiers morceaux et joue en live. Arrive le confinement enfermée mais inspirée, elle compose un titre par jour. Ce marathon donne naissance à Covenant, un album confessionnel et vibrant. .

