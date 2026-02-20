Des Lendemains Qui Chantent Festival Hoora Furax Barbarossa + 10 vers Tulle

Des Lendemains Qui Chantent Festival Hoora Furax Barbarossa + 10 vers

2 Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Furax Barbarossa Pirate à la barbe rousse naviguant depuis deux décennies sur les flots tumultueux du rap hexagonal, FURAX BARBAROSSA s’est imposé comme l’une des plumes les plus acérées que le game ait connues. Dans les veines de ce franc-tireur toulousain coule l’encre noire d’une poésie brute, où chaque syllabe est ciselée avec la précision d’un orfèvre et la rage d’un écorché vif.

10Vers Plus de vingt ans de parcours dans les circuits du rap indépendant ont forgé la plume et la prestance de 10Vers, artisan du verbe et voix singulière du collectif Bastard Prod. Rappeur solo mais aussi membre des groupes Bastard Prod et Inglourious Bastardz, il cultive depuis toujours une écriture dense, ancrée dans le réel, où la sincérité prend le pas sur la posture. .

2 Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 09 50 admin@dlqc.org

