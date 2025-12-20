Des Lendemains qui chantent Hélène Vogelsinger/Knob NoClick Théâtre L’Empreinte Tulle
Des Lendemains qui chantent Hélène Vogelsinger/Knob NoClick Théâtre L’Empreinte Tulle mercredi 25 février 2026.
Des Lendemains qui chantent Hélène Vogelsinger/Knob NoClick
Théâtre L’Empreinte Quai de la République Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Hélène Vogelsinger est compositrice, sound designer, vidéaste et directrice artistique du label Microsmose. À travers une pratique singulière mêlant musique, image et architecture sonore, elle développe des oeuvres immersives et introspectives, profondément reliées au vivant. Elle explore, à l’aide de son synthétiseur modulaire, des lieux abandonnés ou isolés et y interprète ses compositions. Ces espaces deviennent des partenaires de création porteurs d’énergie, de mémoire et de résonance, ils influencent sa manière de jouer, ses gestes et sa perception du temps. .
Théâtre L’Empreinte Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 09 50 question@dlqc.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Des Lendemains qui chantent Hélène Vogelsinger/Knob NoClick
L’événement Des Lendemains qui chantent Hélène Vogelsinger/Knob NoClick Tulle a été mis à jour le 2025-12-18 par Corrèze Tourisme