Des Lendemains Qui Chantent Jam électronique Des Lendemains Qui Chantent Tulle

Des Lendemains Qui Chantent Jam électronique

Des Lendemains Qui Chantent 2 Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle Corrèze

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Jam électronique (ouverte à tou.te.s)

Avec la participation de Blackthread, Odyssée et Motional.

(ouverture, initiation, passerelles entre musicien.ne.s et maker.euse.s locaux.ales)

Session ouverte à tou.te.s les musicien.ne.s souhaitant partager et expérimenter ensemble. Cette jam est à la fois un espace de découverte pour les visiteur.se.s, et un moment de cohésion pour la communauté modulaire locale et régionale. Ouvert aux curieux.se.s, venez découvrir ce vaste univers.

https://deslendemainsquichantent.org/agenda/jam-electronique-knob-no-click/ .

Des Lendemains Qui Chantent 2 Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 09 50 question@dlqc.org

