Des Lendemains Qui Chantent Jam électronique Des Lendemains Qui Chantent Tulle
Des Lendemains Qui Chantent Jam électronique Des Lendemains Qui Chantent Tulle vendredi 27 février 2026.
Des Lendemains Qui Chantent Jam électronique
Des Lendemains Qui Chantent 2 Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Jam électronique (ouverte à tou.te.s)
Avec la participation de Blackthread, Odyssée et Motional.
(ouverture, initiation, passerelles entre musicien.ne.s et maker.euse.s locaux.ales)
Session ouverte à tou.te.s les musicien.ne.s souhaitant partager et expérimenter ensemble. Cette jam est à la fois un espace de découverte pour les visiteur.se.s, et un moment de cohésion pour la communauté modulaire locale et régionale. Ouvert aux curieux.se.s, venez découvrir ce vaste univers.
https://deslendemainsquichantent.org/agenda/jam-electronique-knob-no-click/ .
Des Lendemains Qui Chantent 2 Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 09 50 question@dlqc.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Des Lendemains Qui Chantent Jam électronique Tulle a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze