Des lendemains qui chantent Kaleis Choeur de jeune en Limousin Un autre Monde Tulle

Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle Corrèze

2025-10-26

2025-10-26

2025-10-26

Issus d’une génération à laquelle on ne cesse de parler du réchauffement climatique, du désastre écologique et de la chute de la biodiversité, des jeunes décident de se réunir et de se saisir du sujet. A travers le chant, leurs corps et leurs voix, ils incarnent cette crainte du plus tard, ce doute de s’être trompé de direction, cette envie de faire autrement. Du haut de leur adolescence, ils portent en eux les espoirs des générations passées. Le monde change sous leurs yeux, mais ont-ils encore le droit de rêver à un futur meilleur ? Constituée en 2013, l’association Kaléis Chœur de jeunes en Limousin propose aux jeunes chanteuses et chanteurs du Limousin et de la région Nouvelle-Aquitaine une formation vocale, polyphonique et scénique à travers un cycle de résidences annuelles suivi d’une série de représentations. .

Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 09 50 question@dlqc.org

