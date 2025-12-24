Des Lendemains qui chantent La Cafetera Roja, Avenue lieutenant Colonel Faro Tulle

Des Lendemains qui chantent La Cafetera Roja, Avenue lieutenant Colonel Faro Tulle vendredi 9 janvier 2026.

Avenue lieutenant Colonel Faro Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle Corrèze

Restitution de résidence Pop-rock, hip-hop Cafetera Roja, muy lindo, multicultural/Loco todo bienvenido/Vamos a los pueblos del mundo/Siempre algo nuevo con el micro en la mano ( La cafetière rouge, si belle et multiculturelle/Une folie où chacun trouve sa place/Allons vers les villages du monde/Toujours une nouveauté, le micro à la main. ) Ainsi rappent-ils haut et fort leur ADN dans ce titre-manifeste La Kfet, qui égrène leurs valeurs en forme d’inventaire à la Prévert. Car la voici à nouveau, cette vieille cafetière écarlate si familière, trônant depuis six albums au beau milieu de la table, ce brasero pour réchauffer les coeurs, ce totem surgi d’un claquement de doigts À nos débuts dans les années 2000, on jouait dans les rues de Barcelone. À l’orée d’une scène plus sérieuse, nous avons choisi au débotté, la ‘Cafetera roja’, l’objet qui se trouvait pile en face de nous   .

Avenue lieutenant Colonel Faro Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 09 50  question@dlqc.org

