Des Lendemains qui chantent La Cafetera Roja, Avenue lieutenant Colonel Faro Tulle
Des Lendemains qui chantent La Cafetera Roja, Avenue lieutenant Colonel Faro Tulle vendredi 9 janvier 2026.
Des Lendemains qui chantent La Cafetera Roja
Avenue lieutenant Colonel Faro Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09
Date(s) :
2026-01-09
Restitution de résidence Pop-rock, hip-hop Cafetera Roja, muy lindo, multicultural/Loco todo bienvenido/Vamos a los pueblos del mundo/Siempre algo nuevo con el micro en la mano ( La cafetière rouge, si belle et multiculturelle/Une folie où chacun trouve sa place/Allons vers les villages du monde/Toujours une nouveauté, le micro à la main. ) Ainsi rappent-ils haut et fort leur ADN dans ce titre-manifeste La Kfet, qui égrène leurs valeurs en forme d’inventaire à la Prévert. Car la voici à nouveau, cette vieille cafetière écarlate si familière, trônant depuis six albums au beau milieu de la table, ce brasero pour réchauffer les coeurs, ce totem surgi d’un claquement de doigts À nos débuts dans les années 2000, on jouait dans les rues de Barcelone. À l’orée d’une scène plus sérieuse, nous avons choisi au débotté, la ‘Cafetera roja’, l’objet qui se trouvait pile en face de nous .
Avenue lieutenant Colonel Faro Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 09 50 question@dlqc.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Des Lendemains qui chantent La Cafetera Roja
L’événement Des Lendemains qui chantent La Cafetera Roja Tulle a été mis à jour le 2025-12-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze