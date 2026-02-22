Des Lendemains qui chantent Les Wampas + Les Humeurs Cérébrales

Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Les Wampas Qu’elle semble loin, l’année 1983, où Didier Wampas et ses potes formèrent les Wampas, groupe à peine remis de la déferlante punk qui avait surgi quelques années plus tôt. C’étaient les années Mitterrand, les années de la FM, et les Wampas allaient s’installer dans le paysage du rock français pour (presque) l’éternité. En 2022, et une kyrielle d’albums plus tard, Les Wampas, incarnés par l’infatigable trublion de la scène punk rock hexagonale, ce dandy débraillé au verbe tantôt hilarant tantôt attachant, revient en grande pompe avec Tempête. Les Humeurs Cérébrales De nouveaux amis d’abord. Depuis 2012, Les Humeurs Cérébrales ont arrosé plus de 500 concerts et 6 albums aux sonorités rock celtiques. Leurs joyeux membres vous transporteront dans leur univers unique au chant de la cornemuse, aux rugissements de la batterie,la basse, la guitare, du bouzouki et de l’accordéon .

Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 09 50 question@dlqc.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Des Lendemains qui chantent Les Wampas + Les Humeurs Cérébrales

L’événement Des Lendemains qui chantent Les Wampas + Les Humeurs Cérébrales Tulle a été mis à jour le 2026-02-22 par Corrèze Tourisme