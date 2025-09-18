Des Lendemains qui chantent Magic Hour//Afterwork Nina Attal Avenue lieutenant Colonel Faro Tulle

Avenue lieutenant Colonel Faro Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle Corrèze

Blues-rock, soul moderne et énergie funk Pour ouvrir la saison en grand, on accueille une artiste flamboyante Nina Attal. Guitariste, chanteuse et compositrice à l’énergie brute, elle incarne depuis plus de quinze ans une scène blues-rock à la fois puissante, libre et moderne. Révélée dès ses débuts par le tremplin Blues sur Seine, elle a depuis partagé la scène avec des légendes comme Chic, Quincy Jones, Maceo Parker ou Jamie Cullum, en imposant un jeu de guitare redoutable et une présence scénique incandescente.Après une période de retrait et un road trip initiatique à travers l’ouest américain, Nina revient plus inspirée que jamais avec un nouvel album Tales Of A Guitar Woman , co-produit avec son batteur Mathieu Gramoli et sorti au printemps 2025. Cet opus mêle rock 70’s, folk, blues et groove, et trace des portraits sensibles de figures confrontées aux enjeux de notre époque .

Avenue lieutenant Colonel Faro Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 09 50 question@dlqc.org

