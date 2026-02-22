Des lendemains qui chantent Magic Hour Tourist

Tulle Corrèze

2026-03-12

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Restitution de résidence Chanson, beat box Tourist’ , c’est un allochtone bloqué à l’aéroport, un voyageur précautionneux qui cherche l’aventure mais sans danger. Le backpacker dans toute sa splendeur. Un solo de chansons avec beat box et instruments, mêlant musique, humour et performance vocale. Et si l’attente, c’était déjà le voyage?

Cédric Bouillot aka Tourist Musicien, lauréat d’un concours cinématique-musical chez MK2. En 2004 sort Caravana chez pamplemousse la Fondation production. Il joue aussi au réalisateur avec le groupe Betis et sur la musique organique de Richard Aubin, il devient également arrangeur sur l’album de Frédérique Luteau (réalisation: J Chédid). Il joue également du sampleur/synthé avec Don Julio et les gramophonix. Lauréat du Flash festival du Centre Pompidou 2002. .

Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Des lendemains qui chantent Magic Hour Tourist

