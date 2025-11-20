Des Lendemains Qui Chantent Ninhasi Musik Lab/111/Stupid Giant Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle

Des Lendemains Qui Chantent Ninhasi Musik Lab/111/Stupid Giant

Le Ninkasi Musik Lab, pépinière lyonnaise de talents émergents, part en tournée et fait escale à Tulle avec un double plateau à ne pas manquer. Et parce que Ninkasi rime aussi avec brassage, une sélection de bières pression signées Brasserie Ninkasi sera proposée. Concerts brûlants, pression bien fraîche la Magic Hour n’a jamais aussi bien porté son nom.111 Post-punk électrique 111, trio post-punk incandescent et lauréat du Prix Coup de Coeur du Jury 2024, vient défendre son premier album Oh Wow ! , concentré d’électricité brute et de colère lucide. Sur scène, Emma, Yvain et Jules explorent toutes les formes de rage intime, sociale, existentielle dans un set sans concession, tendu et libérateur.Stupid Giant Bruit cathartique et rage lucide À leurs côtés, les Corréziens de Stupid Giant partagent le goût du rock abrasif et direct, celui qui ne se cache pas derrière les effets. .

Avenue du Lieutenant Colonel Faro Avenue Lieutenant Colonnel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

