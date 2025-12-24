Des lendemains qui chantent Poésie Zero + Vulgaires Machins +Not Scientists, Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle

Des lendemains qui chantent Poésie Zero + Vulgaires Machins +Not Scientists

Avenue du Lieutenant Colonel Faro Av. du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Poésie Zéro C’est un Punk très en colère, (et stupide) accompagné de deux employés quasi musiciens bénévoles proches du licenciement à chaque concert.

Vulgaires Machins se démarque dès 1995 par plusieurs prestations remarquées. Un premier album 24-40 est lancé en 1998 alors que le groupe multiplie les spectacles. À l’aube du nouveau millénaire, Guillaume Beauregard (chant, guitare), Marie-Eve Roy (chant, guitare, clavier), Maxime Beauregard (basse) et Patrick Landry (batterie) profitent de la parution de Regarde le monde pour s’engager dans une longue tournée européenne (France, Suisse, Espagne).

Not Scientists sortira VOICES le 5 septembre 2025 chez Kicking Music. Fondé par Ed et Jim, anciens membres d’Uncommonmenfrommars, le groupe s’est rapidement imposé sur la scène indépendante avec des guitares cristallines, des mélodies accrocheuses et une énergie héritée du punk. .

Avenue du Lieutenant Colonel Faro Av. du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 09 50 question@dlqc.org

