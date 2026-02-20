Des Lendemains Qui Chantent Versant Vivant Tulle

Des Lendemains Qui Chantent Versant Vivant

2 Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

2026-04-01

Concert dessiné et animé Durée 45 min Dès 6 ans Bercés par une musique organique et hypnotique, les êtres de la montagne s’endorment humains, animaux domestiques ou sauvages, proies ou prédateurs, tous se retrouvent en rêve pour une trêve bienvenue. Dans ce territoire commun, les échelles de temps et d’espace s’entremêlent et se confondent un battement d’aile dure une saison, les stalactites grandissent à vue d’oeil… Tandis que les timbres des instruments acoustiques tissent un canevas pour la rêverie, le geste du dessin est guidé par le temps de la musique et les liens qui unssent les différents cycles du vivant se révèlent, immémoriaux, inattendus. Une dizaine d’instruments sont joués et parfois bouclés par Simon Kansara fl^tes irlandaises, banjo, accordéon, violon, percussions, mélodica… cette diversité offre un large éventail de timbres pour des compositions. .

2 Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

