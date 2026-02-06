Des Lendemains Qui Chantent YMNK Des Lendemains Qui Chantent Tulle

Des Lendemains Qui Chantent YMNK

Des Lendemains Qui Chantent 2 Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Concert YMNK

Multi instrumentiste, bricoleur hyperactif de synthés qu’il conçoit et fabrique lui-même, YMNK est un chercheur, un curieux, un bidouilleur … Mais pas seulement. Car c’est dans la mélodie que le lillois a trouvé la meilleure manière d’exprimer ses émotions à 100 km/h. Cela se retrouve tout naturellement dans sa musique, expédition pop & modulaire DIY qui va s’aventurer autant du côté de la house psychédélique de Caribou que dans le chaos hédoniste de Dan Deacon.

Et c’est sur scène qu’il prend toutes ses aises, délivrant un live machine vivant, généreux, rassembleur et habité… où tout arrive !

https://deslendemainsquichantent.org/agenda/ymnk-knob-no-click/ .

Des Lendemains Qui Chantent 2 Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 09 50 question@dlqc.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Des Lendemains Qui Chantent YMNK Tulle a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze