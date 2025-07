DES LIVRES COMME DES GOURMANDISES Lignan-sur-Orb

DES LIVRES COMME DES GOURMANDISES Lignan-sur-Orb samedi 13 septembre 2025.

DES LIVRES COMME DES GOURMANDISES

Avenue des Frères Boyer Lignan-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Un moment gourmand et littéraire ! Découvrez les nouveautés de la médiathèque autour d’un petit-déjeuner convivial. Public adulte, gratuit, sur inscription uniquement.

Avis aux amateurs de lecture et de convivialité ! La médiathèque vous invite à découvrir ses nouveautés littéraires tout en partageant un délicieux petit-déjeuner.

Un rendez-vous idéal pour échanger, s’inspirer et savourer autant les mots que les douceurs.

Activité gratuite, réservée au public adulte et uniquement sur inscription. .

Avenue des Frères Boyer Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 86 38 mediatheque@lignansurorb.fr

English :

A gourmet and literary moment! Discover what’s new at the media library over a convivial breakfast. Adults, free, registration required.

German :

Ein kulinarischer und literarischer Moment! Entdecken Sie die Neuheiten der Mediathek bei einem gemütlichen Frühstück. Erwachsene, kostenlos, nur mit Anmeldung.

Italiano :

Un momento gastronomico e letterario! Scoprite le novità della mediateca durante una colazione conviviale. Gratuito per gli adulti, registrazione obbligatoria.

Espanol :

Un momento gastronómico y literario Descubra las novedades de la mediateca durante un desayuno distendido. Gratuito para los adultos, inscripción obligatoria.

L’événement DES LIVRES COMME DES GOURMANDISES Lignan-sur-Orb a été mis à jour le 2025-07-23 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE