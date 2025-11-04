DES LIVRES D’ARTISTES ET DES OEUVRES À HAUTEUR D’ENFANTS Montpellier

DES LIVRES D’ARTISTES ET DES OEUVRES À HAUTEUR D’ENFANTS

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-26

Des œuvres de l’artothèque et des livres d’artistes de la Médiathèque départementale de l’Hérault seront exposées à la médiathèque Pierresvives dans le cadre de la journée Petite Enfance du 6 novembre. .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

