Des livres déguisés Bibliothèque Grand’rue Mulhouse

Des livres déguisés Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque Grand’rue Haut-Rhin

Gratuit

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Séance spéciale « Des Livres et des bébés » où petits et grands sont invités, s’ils le souhaitent, à venir déguisés pour écouter des histoires d’animaux.

Pour les 0-3 ans.

Bibliothèque Grand’rue 19 Grand’Rue, 68100 Mulhouse, France Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est 0369776717 https://bibliotheques.mulhouse.fr

Catherine Kohler