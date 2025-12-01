Des livres et des bébés Mulhouse
Des livres et des bébés Mulhouse jeudi 18 décembre 2025.
Des livres et des bébés
3 rue de Thann Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Jeudi 2025-12-18 09:30:00
fin : 2025-12-18 10:00:00
2025-12-18
Participez à un moment privilégié en famille, confortablement installé, pour découvrir le plaisir d'écouter des histoires et des comptines. Pour les 0-4 ans. Inscription par téléphone.
Participez à un moment privilégié en famille, confortablement installé, pour découvrir le plaisir d’écouter des histoires et des comptines.
Pour les 0-3 ans. Inscription par téléphone. 0 .
3 rue de Thann Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 65 40 bibliotheque.dornach@mulhouse-alsace.fr
English :
Take part in a special family moment, comfortably seated, to discover the pleasure of listening to stories and nursery rhymes. For 0-4 year olds. Registration by phone.
German :
Nehmen Sie an einem besonderen Moment mit der Familie teil, machen Sie es sich bequem und entdecken Sie die Freude am Hören von Geschichten und Reimen. Für Kinder von 0-4 Jahren. Anmeldung per Telefon.
Italiano :
Partecipate a un momento speciale in famiglia, comodamente seduti, per scoprire il piacere di ascoltare storie e filastrocche. Per bambini da 0 a 4 anni. Iscrizione telefonica.
Espanol :
Participe en un momento especial en familia, cómodamente sentados, para descubrir el placer de escuchar cuentos y canciones infantiles. Para niños de 0 a 4 años. Inscripción por teléfono.
