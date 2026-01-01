Des livres et des biberons Médiathèque Violette Leduc Paris

Parents, assistantes maternelles, crèches : vous êtes tous bienvenus pour profiter d’un moment convivial avec vos enfants et un.e bibliothécaire lors d’une séance de lecture individuelle pour les tout-petits. Nous vous proposons une sélection de livres adaptés aux enfants dès la naissance que vous pourrez découvrir avec les bébés.

De 0 à 3 ans. Entrée libre.

Prenez rendez-vous pour un temps de lecture consacré aux tout-petits !

Le mercredi 03 juin 2026

de 10h00 à 11h00

Le mercredi 20 mai 2026

de 10h00 à 11h00

Le mercredi 06 mai 2026

de 10h00 à 11h00

Le mercredi 15 avril 2026

de 10h00 à 11h00

Le mercredi 01 avril 2026

de 10h00 à 11h00

Le mercredi 18 mars 2026

de 10h00 à 11h00

Le mercredi 18 février 2026

de 10h00 à 11h00

Le mercredi 04 février 2026

de 10h00 à 11h00

Le mercredi 21 janvier 2026

de 10h00 à 11h00

gratuit Public tout-petits.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal



