Des livres et des biberons Médiathèque Violette Leduc Paris mercredi 21 janvier 2026.

Parents, assistantes maternelles, crèches : vous êtes tous bienvenus pour profiter d’un moment convivial avec vos enfants et un.e bibliothécaire lors d’une séance de lecture individuelle pour les tout-petits. Nous vous proposons une sélection de livres adaptés aux enfants dès la naissance que vous pourrez découvrir avec les bébés.

De 0 à 3 ans. Entrée libre.

Prenez rendez-vous pour un temps de lecture consacré aux tout-petits !
Le mercredi 03 juin 2026
de 10h00 à 11h00
Le mercredi 20 mai 2026
de 10h00 à 11h00
Le mercredi 06 mai 2026
de 10h00 à 11h00
Le mercredi 15 avril 2026
de 10h00 à 11h00
Le mercredi 01 avril 2026
de 10h00 à 11h00
Le mercredi 18 mars 2026
de 10h00 à 11h00
Le mercredi 18 février 2026
de 10h00 à 11h00
Le mercredi 04 février 2026
de 10h00 à 11h00
Le mercredi 21 janvier 2026
de 10h00 à 11h00
gratuit Public tout-petits.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe  75011 Paris
+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal


