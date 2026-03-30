Des Livres et des Vrilles, dégustation vinico-littéraire Musée Auguste Grasset Varzy
Des Livres et des Vrilles, dégustation vinico-littéraire Musée Auguste Grasset Varzy vendredi 19 juin 2026.
Des Livres et des Vrilles, dégustation vinico-littéraire
Musée Auguste Grasset 22 Rue de l’Hôtel de Ville Varzy Nièvre
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Tarif Groupe
Tarif groupe (par personne)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 21:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Des Livres et des Vrilles est un concept de dégustation vinico-littéraire, un assemblage enjoué de littérature, de musique et de vin.
Trois passionnés (Olivier Broda comédien, Bruno Ducret violoncelliste et Alexis Charlot caviste–dégustateur) vous proposent de décupler les plaisirs en posant leurs valises dans le musée de Varzy pour vous en faire (re)découvrir tout son charme et sa richesse. Plusieurs escales permettront de poser un
regard neuf et poétique sur les oeuvres.
Des extraits littéraires, en lien avec des oeuvres exposées, seront émaillés de musiques et pour mettre le palais au diapason, une sélection de jolis vins viendra ponctuer cette excursion.
Laissez-vous surprendre par ce grisant bricolage d’occasions et partez à la découverte de vins vivants, lors d’une soirée de partage et de plaisir, où vos oreilles, vos yeux et vos papilles seront charmés.
Une soirée pour se reconnecter aux plaisirs non virtuels, où poésie et émotion seront les maîtres-mots.
Embarquement immédiat le vendredi 19 juin à 19H00 ! (limité à 30 personnes, réservation conseillée 03 86 29 72 03). .
Musée Auguste Grasset 22 Rue de l’Hôtel de Ville Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 72 03
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English : Des Livres et des Vrilles, dégustation vinico-littéraire
L’événement Des Livres et des Vrilles, dégustation vinico-littéraire Varzy a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Clamecy Haut Nivernais
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