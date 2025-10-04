Des Livres et Moi Bibliothèque Les 7 Lieux Bayeux

Des Livres et Moi Samedi 4 octobre 2025, 15h00 Bibliothèque Les 7 Lieux Bayeux

Des Livres et Moi Samedi 4 octobre, 15h00 Bibliothèque Les 7 Lieux Calvados

Bienvenue à l’A.L.A.L.A, l’Association des Lecteurs Anonymes de Littérature Addictive.

Ici, nous aidons les lecteurs à se détacher progressivement des livres et de la littérature. Chacun a développé sa propre pathologie liée à la lecture: le

livrophage mange des livres, littéralement. Le lecturomane lit tout tout le temps et ne peut pas s’en empêcher.

Et puis il y a Thierry qui souffre d’imaginite aiguë. Un mot, une phrase et le voilà parti dans son monde.

Grâce Eugénie Goriot, thérapeute addictologue, Thierry arrivera-t-il à se défaire de son addiction à l’imaginaire?

Cie L’improst