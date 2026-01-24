Des livres et nous

Salle des associations Cauneille Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Le Centre Culturel du Pays d’Orthe en Gascogne vous invite à sa journée des livres à Cauneille. Présence de nombreux auteurs et maisons d’éditions. Rencontre avec Chakameh Bozorgmehr, auteure de Vivre en double . Entrée libre. Restauration sur place.

Le Centre Culturel du Pays d’Orthe en Gascogne vous invite à sa journée des livres à Cauneille. Présence de nombreux auteurs et maisons d’éditions. Rencontre avec Chakameh Bozorgmehr, auteure de Vivre en double . Entrée libre. Restauration sur place. .

Salle des associations Cauneille 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine aortenses@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Des livres et nous

The Centre Culturel du Pays d?Orthe en Gascogne invites you to its Book Day in Cauneille. Numerous authors and publishing houses will be present. Meet Chakameh Bozorgmehr, author of Vivre en double . Free admission. Catering on site.

L’événement Des livres et nous Cauneille a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Pays d’Orthe et Arrigans