Des livres et nous mais pas que ! des films, de la musique et du blabla Saint-Sever

Des livres et nous mais pas que ! des films, de la musique et du blabla

15 Avenue de l Océan Saint-Sever Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Des lectures, des films, des musiques vous enthousiasment ou vous intriguent ? Rejoignez-nous pour partager vos coups de cœurs. Des livres et nous mais pas que… votre moment de découverte, de rencontre et d’échanges.

Ce rendez-vous aura lieu à la Librairie La Louve de Sa

Public adulte et adolescent.

Des lectures, des films, des musiques vous enthousiasment ou vous intriguent ? Rejoignez-nous pour partager vos coups de cœurs. Des livres et nous mais pas que… votre moment de découverte, de rencontre et d’échanges.

Ce rendez-vous aura lieu à la Librairie La Louve de Saint Sever.

Entrée libre Réservation conseillée. .

15 Avenue de l Océan Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23 mediatheque@chalossetursan.fr

English : Des livres et nous mais pas que ! des films, de la musique et du blabla

Are you fascinated or intrigued by books, films or music? Join us to share your favorites. Books and us, but not only? your moment of discovery, encounter and exchange.

This event will take place at the Librairie La Louve de Sa

For adults and teenagers.

German : Des livres et nous mais pas que ! des films, de la musique et du blabla

Sind Sie von Büchern, Filmen oder Musik begeistert oder fasziniert? Kommen Sie zu uns und teilen Sie Ihre Favoriten mit uns. Bücher und wir, aber nicht nur? Ihr Moment der Entdeckung, der Begegnung und des Austauschs.

Dieses Treffen findet in der Buchhandlung La Louve de Sa statt

Zielgruppe: Erwachsene und Jugendliche.

Italiano :

Siete affascinati o incuriositi da libri, film o musica? Unisciti a noi per condividere i tuoi preferiti. Libri e noi, ma non solo? La vostra occasione per scoprire, incontrare e chiacchierare.

Questo evento si svolgerà presso la Librairie La Louve a Sa

Per adulti e adolescenti.

Espanol : Des livres et nous mais pas que ! des films, de la musique et du blabla

¿Le fascinan o intrigan los libros, las películas o la música? Únase a nosotros para compartir sus favoritos. Libros y nosotros, pero no sólo… su oportunidad para descubrir, conocer y charlar.

Este acto tendrá lugar en la Librairie La Louve de Sa

Para adultos y adolescentes.

L’événement Des livres et nous mais pas que ! des films, de la musique et du blabla Saint-Sever a été mis à jour le 2025-11-03 par Landes Chalosse