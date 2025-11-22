Des livres et nous mais pas que ! des films, de la musique et du blabla Saint-Sever
Des livres et nous mais pas que ! des films, de la musique et du blabla Saint-Sever samedi 22 novembre 2025.
Des livres et nous mais pas que ! des films, de la musique et du blabla
15 Avenue de l Océan Saint-Sever Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Des lectures, des films, des musiques vous enthousiasment ou vous intriguent ? Rejoignez-nous pour partager vos coups de cœurs. Des livres et nous mais pas que… votre moment de découverte, de rencontre et d’échanges.
Ce rendez-vous aura lieu à la Librairie La Louve de Sa
Public adulte et adolescent.
Des lectures, des films, des musiques vous enthousiasment ou vous intriguent ? Rejoignez-nous pour partager vos coups de cœurs. Des livres et nous mais pas que… votre moment de découverte, de rencontre et d’échanges.
Ce rendez-vous aura lieu à la Librairie La Louve de Saint Sever.
Entrée libre Réservation conseillée. .
15 Avenue de l Océan Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23 mediatheque@chalossetursan.fr
English : Des livres et nous mais pas que ! des films, de la musique et du blabla
Are you fascinated or intrigued by books, films or music? Join us to share your favorites. Books and us, but not only? your moment of discovery, encounter and exchange.
This event will take place at the Librairie La Louve de Sa
For adults and teenagers.
German : Des livres et nous mais pas que ! des films, de la musique et du blabla
Sind Sie von Büchern, Filmen oder Musik begeistert oder fasziniert? Kommen Sie zu uns und teilen Sie Ihre Favoriten mit uns. Bücher und wir, aber nicht nur? Ihr Moment der Entdeckung, der Begegnung und des Austauschs.
Dieses Treffen findet in der Buchhandlung La Louve de Sa statt
Zielgruppe: Erwachsene und Jugendliche.
Italiano :
Siete affascinati o incuriositi da libri, film o musica? Unisciti a noi per condividere i tuoi preferiti. Libri e noi, ma non solo? La vostra occasione per scoprire, incontrare e chiacchierare.
Questo evento si svolgerà presso la Librairie La Louve a Sa
Per adulti e adolescenti.
Espanol : Des livres et nous mais pas que ! des films, de la musique et du blabla
¿Le fascinan o intrigan los libros, las películas o la música? Únase a nosotros para compartir sus favoritos. Libros y nosotros, pero no sólo… su oportunidad para descubrir, conocer y charlar.
Este acto tendrá lugar en la Librairie La Louve de Sa
Para adultos y adolescentes.
L’événement Des livres et nous mais pas que ! des films, de la musique et du blabla Saint-Sever a été mis à jour le 2025-11-03 par Landes Chalosse