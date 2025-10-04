Des livres et vous Médiathèque de Gonfreville l’Orcher Gonfreville-l’Orcher

Des livres et vous Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque de Gonfreville l'Orcher Seine-Maritime

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Et si vous rejoigniez notre comité lecture ?

Venez partager vos derniers coups de cœur littéraires autour d’une boisson chaude, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

L’occasion d’échanger, de découvrir de nouvelles lectures et de passer un agréable moment entre passionnés de livres !

