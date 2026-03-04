Des livres extraordinaires…, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Des livres extraordinaires…, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux samedi 14 mars 2026.
Des livres extraordinaires… Samedi 14 mars, 16h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-14T16:30:00+01:00 – 2026-03-14T17:30:00+01:00
Fin : 2026-03-14T16:30:00+01:00 – 2026-03-14T17:30:00+01:00
Viens jouer en utilisant à la fois un livre et une tablette et découvre la magie des livres…
Pour tous à partir de 6 ans
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 75 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Atelier tablettes Atelier numérique
©XXX