Des livres pensés comme des constructions dans l’espace… Bibliothèque Forney Paris
Des livres pensés comme des constructions dans l’espace… Bibliothèque Forney Paris samedi 18 octobre 2025.
Un livre
d’artiste est une œuvre d’art à part entière, réalisée en peu d’exemplaires,
parfois même en exemplaire unique ; il nait souvent de la rencontre d’un artiste
plasticien et d’un écrivain. Toutes les techniques artistiques sont possibles
telles que la gravure, la peinture, les collages, le papier ou le textile.
Parmi le
millier de livres d’artiste que possède la bibliothèque Forney ceux de Marjon
Mudde occupent une place particulière. Ils constituent de véritables allers-retours
entre littérature, écriture et création matérielle. Lors de cette rencontre l’artiste
se propose de faire découvrir au public sa joie de créer, ses inspirations, les
étapes de création d’une œuvre de l’idée initiale à la réalisation concrète de
l’objet. Elle décrira les techniques qu’elle aime et utilise avec facilité ou
non, les limites techniques étant aussi des moyens d’expression.
Une manière
très vivante de découvrir nos collections patrimoniales !
–
Biographie
de l’artiste
Née aux Pays-Bas, Marjon Mudde intègre
l’École des beaux-arts de Bois-le-Duc, puis s’installe à Paris dans les années
1980. Elle y poursuit sa formation en gravure à l’École des beaux-arts.
Parallèlement, elle travaille en tant que graveur, puis imprimeur à l’atelier Lacourière-Frélaut.
Elle étudie dans la tradition auprès du maître Yozo Hamaguchi pour la manière
noire et apprend la taille-douce avec Tanguy Garric. En 1988, elle déménage son
atelier à Lauzerte et obtient le prix Lacourière la même année. Ensuite elle étend
sa formation à la sculpture, la peinture, la reliure romane, dont les nouvelles
contraintes stimulent son inventivité. À partir de 1981, elle réalise des
livres d’artiste en éditions limitées et en exemplaires uniques. Elle en a créé
à ce jour une soixantaine.
Les œuvres de l’artiste Marjon Mudde dans les collections de Forney
Le samedi 18 octobre 2025
de 10h30 à 12h00
gratuit
Réservation en cliquant ci-dessous
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-18T13:30:00+02:00
fin : 2025-10-18T15:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-18T10:30:00+02:00_2025-10-18T12:00:00+02:00
Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris
+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/