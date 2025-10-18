Des livres pensés comme des constructions dans l’espace… Bibliothèque Forney Paris

Des livres pensés comme des constructions dans l’espace… Bibliothèque Forney Paris samedi 18 octobre 2025.

Un livre

d’artiste est une œuvre d’art à part entière, réalisée en peu d’exemplaires,

parfois même en exemplaire unique ; il nait souvent de la rencontre d’un artiste

plasticien et d’un écrivain. Toutes les techniques artistiques sont possibles

telles que la gravure, la peinture, les collages, le papier ou le textile.

Parmi le

millier de livres d’artiste que possède la bibliothèque Forney ceux de Marjon

Mudde occupent une place particulière. Ils constituent de véritables allers-retours

entre littérature, écriture et création matérielle. Lors de cette rencontre l’artiste

se propose de faire découvrir au public sa joie de créer, ses inspirations, les

étapes de création d’une œuvre de l’idée initiale à la réalisation concrète de

l’objet. Elle décrira les techniques qu’elle aime et utilise avec facilité ou

non, les limites techniques étant aussi des moyens d’expression.

Une manière

très vivante de découvrir nos collections patrimoniales !

–

Biographie

de l’artiste

Née aux Pays-Bas, Marjon Mudde intègre

l’École des beaux-arts de Bois-le-Duc, puis s’installe à Paris dans les années

1980. Elle y poursuit sa formation en gravure à l’École des beaux-arts.

Parallèlement, elle travaille en tant que graveur, puis imprimeur à l’atelier Lacourière-Frélaut.

Elle étudie dans la tradition auprès du maître Yozo Hamaguchi pour la manière

noire et apprend la taille-douce avec Tanguy Garric. En 1988, elle déménage son

atelier à Lauzerte et obtient le prix Lacourière la même année. Ensuite elle étend

sa formation à la sculpture, la peinture, la reliure romane, dont les nouvelles

contraintes stimulent son inventivité. À partir de 1981, elle réalise des

livres d’artiste en éditions limitées et en exemplaires uniques. Elle en a créé

à ce jour une soixantaine.

Les œuvres de l’artiste Marjon Mudde dans les collections de Forney

Le samedi 18 octobre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit

Réservation en cliquant ci-dessous

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-18T13:30:00+02:00

fin : 2025-10-18T15:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-18T10:30:00+02:00_2025-10-18T12:00:00+02:00

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/