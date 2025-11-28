DES LIVRES POUR LES BÉBÉS Médiathèque Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins

DES LIVRES POUR LES BÉBÉS

Médiathèque Jules Verne 30 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-11-28 13:30:00

fin : 2025-11-28 15:00:00

2025-11-28

Peut-on écouter une histoire avant d’en comprendre les mots et les images ?

La lecture dès le plus jeune âge apporte plus à l’enfant que l’on ne peut l’imaginer. Anne COLOMBIN vous propose d’échanger sur l’intérêt de la lecture chez les tout-petits et de découvrir des ouvrages que vous pourrez partager avec plaisir.

L’entrée est gratuite. Réservez votre place en décrochant un coupon, sur place à l’entrée de la médiathèque ! .

Médiathèque Jules Verne 30 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 45 80 mediatheque@saint-brevin.fr

