DES LIVRES POUR LES BÉBÉS Médiathèque Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins
DES LIVRES POUR LES BÉBÉS
Médiathèque Jules Verne 30 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2025-11-28 13:30:00
fin : 2025-11-28 15:00:00
2025-11-28
Peut-on écouter une histoire avant d’en comprendre les mots et les images ?
La lecture dès le plus jeune âge apporte plus à l’enfant que l’on ne peut l’imaginer. Anne COLOMBIN vous propose d’échanger sur l’intérêt de la lecture chez les tout-petits et de découvrir des ouvrages que vous pourrez partager avec plaisir.
L’entrée est gratuite. Réservez votre place en décrochant un coupon, sur place à l’entrée de la médiathèque ! .
