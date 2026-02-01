Des livres pour mon bébé à la médiathèque du Phénix Médiathèque du Phénix Metz
Des livres pour mon bébé à la médiathèque du Phénix Médiathèque du Phénix Metz samedi 14 février 2026.
Des livres pour mon bébé à la médiathèque du Phénix
Médiathèque du Phénix 10 ue du Bon Pasteur Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-14 10:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Que lire à un bébé ? Les bibliothécaires initient les parents et leur tout-petit (0-3 ans) aux lectures, comptines et jeux de doigts.
Sur inscriptionEnfants
0 .
Médiathèque du Phénix 10 ue du Bon Pasteur Metz 57070 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What to read to a baby? Librarians introduce parents and their toddlers (0-3 years) to reading, nursery rhymes and finger plays.
Registration required
L’événement Des livres pour mon bébé à la médiathèque du Phénix Metz a été mis à jour le 2026-01-31 par AGENCE INSPIRE METZ