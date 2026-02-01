Des livres pour mon bébé à la médiathèque Verlaine Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz

Que lire à un bébé ? Les bibliothécaires initient les parents et leur tout-petit (0-3 ans) aux lectures, comptines et jeux de doigts.

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est   servicesauxpublics@mairie-metz.fr

English :

What to read to a baby? Librarians introduce parents and their toddlers (0-3 years) to reading, nursery rhymes and finger plays.

Registration required.

