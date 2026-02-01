Des livres pour mon bébé à la médiathèque Verlaine Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Des livres pour mon bébé à la médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 10:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Que lire à un bébé ? Les bibliothécaires initient les parents et leur tout-petit (0-3 ans) aux lectures, comptines et jeux de doigts.

Sur inscription.Enfants

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr

English :

What to read to a baby? Librarians introduce parents and their toddlers (0-3 years) to reading, nursery rhymes and finger plays.

Registration required.

