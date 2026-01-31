Des livres pour mon bébé à l’Agora L’Agora médiathèque-centre social Metz
L’Agora médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-03-14 10:30:00
Que lire à un bébé ? Les bibliothécaires initient les parents et leur tout-petit (0-3 ans) aux lectures, comptines et jeux de doigts.
Sur inscription.Enfants
L’Agora médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr
English :
What to read to a baby? Librarians introduce parents and their toddlers (0-3 years) to reading, nursery rhymes and finger plays.
Registration required.
