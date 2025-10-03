Des Loup au Muséum Bourges

Entre fragilité et instinct, le destin d’un jeune loup se dessine, seul face à l’immensité sauvage.

Lorsque sa mère, cheffe de meute, est abattue par un humain, l’équilibre du clan s’effondre. Isolé, contraint de quitter les siens, le louveteau s’engage alors dans une quête périlleuse trouver un territoire où survivre, chasser et, peut-être, reconstruire un semblant de meute. À travers cette histoire sensible et réaliste, Grégory Delaunay nous plonge au cœur des épreuves que traverse la faune sauvage, fruit d’un travail d’observation mené dans les Alpes-de-Haute-Provence. 5.5 .

English :

Between fragility and instinct, the destiny of a young wolf takes shape, alone in the wilderness.

German :

Zwischen Zerbrechlichkeit und Instinkt zeichnet sich das Schicksal eines jungen Wolfs ab, der sich allein der unendlichen Weite der Wildnis gegenübersieht.

Italiano :

Tra fragilità e istinto, prende forma il destino di un giovane lupo, solo nella natura selvaggia.

Espanol :

Entre la fragilidad y el instinto, el destino de un joven lobo toma forma, solo en la naturaleza.

