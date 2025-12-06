Des lutins sur les murs de Sainte-Suzanne Place Hubert II de Beaumont Sainte-Suzanne-et-Chammes

Des lutins sur les murs de Sainte-Suzanne

Place Hubert II de Beaumont Ancienne mairie Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-21 21:00:00

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-27 2025-12-28

Dès le premier week-end de décembre, plongez dans l’esprit de Noël grâce à une belle projection lumineuse sur les murs de l’ancienne mairie des photos de commerçants et

d’habitants déguisés en lutins, avec un petit accessoire original pour les représenter. Le tout est accompagné d’une ambiance musicale douce et festive. .

