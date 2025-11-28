Des Lyres d’Hiver, un Noël magique à Blois

Blois Loir-et-Cher

Début : 2025-11-28

fin : 2026-02-04

2025-11-28 2026-01-01

Des Lyres d’Hiver, un Noël magique à Blois. Des illuminations , des rendez-vous avec le Père-Noël, pour nous insuffler l’esprit de noël.

Des Lyres d’Hiver, un Noël magique à Blois. Les illuminations seront lancées le 28 novembre. La parade d’ouverture aura lieu samedi 6 décembre à 18 h, avec la compagnie Remue ménage, au départ de la place du Château. La patinoire retrouve la place de la République. et le village de Noël la place du Château. La grande roue fait son retour place de la Résistance. Le petit train vous embarque à partir du 19 décembre, place Louis-12. Sans oublier les festivités dans les quartiers. Le château accueille quant à lui l’installation Rêves chromatiques. .

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 44 52 15

English :

Des Lyres d’Hiver, a magical Christmas in Blois. Illuminations, appointments with Santa Claus, to get us in the Christmas spirit.

German :

Des Lyres d’Hiver, ein magisches Weihnachtsfest in Blois. Weihnachtsbeleuchtung, Treffen mit dem Weihnachtsmann, um uns den Geist der Weihnacht einzuhauchen.

Italiano :

Des Lyres d’Hiver, un magico Natale a Blois. Illuminazioni, incontri con Babbo Natale, per ispirare lo spirito natalizio.

Espanol :

Des Lyres d’Hiver, una Navidad mágica en Blois. Iluminaciones, encuentros con Papá Noel, para inspirar el espíritu navideño.

