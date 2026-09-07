Des mamans et des olives : la Méditerranée est en nous, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

vendredi 16 octobre 2026 · Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage · Roubaix

Informations pratiques

Des mamans et des olives : la Méditerranée est en nous 16 et 20 octobre Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T17:00:00+02:00 – 2026-10-16T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-20T10:00:00+02:00 – 2026-10-20T18:00:00+02:00

Depuis le mois de mars, les habitants du quartier du Cul de Four, de tous âges, ont participé à un projet autour des souvenirs, des traditions et des liens avec la Méditerranée.

Au fil des ateliers et des échanges, deux symboles ont émergé : la maman, figure de transmission, et l’olive, emblème de la Méditerranée et du vivre-ensemble.

En partageant leurs histoires, leurs recettes et leurs racines, les participants ont créé une exposition collective qui célèbre la richesse des cultures méditerranéennes présentes à Roubaix.

Un temps de restitution aura lieu le vendredi 16 octobre de 17h à 19h.

L’exposition sera également visible le mardi 20 octobre de 10h à 18h.

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Exposition

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