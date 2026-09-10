Des mamans et des olives : la méditerranée est en nous, Médiathèque La Grand-Plage, Roubaix

Informations pratiques

Des mamans et des olives : la méditerranée est en nous Samedi 17 octobre, 17h00 Médiathèque La Grand-Plage Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T17:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T17:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00

Depuis le mois de mars, les habitants du quartier du Cul de Four, adolescents, adultes et seniors, se sont réunis autour d’un projet participatif pour explorer ensemble les souvenirs, les traditions et les histoires qui les relient à la Méditerranée.Au fil des rencontres, des ateliers d’écriture, de peinture, des débats et des moments conviviaux autour d’apéros dînatoires, chacun a partagé un peu de son histoire. Très vite, deux figures fortes se sont imposées dans les échanges : la maman, symbole de transmission, d’amour et de mémoire familiale, et l’olive, emblème de la Méditerranée, de ses saveurs, de ses traditions et du vivre-ensemble.Les participants ont raconté leurs souvenirs d’enfance, leurs recettes familiales, leurs voyages, leurs racines et les liens qui unissent les différentes générations. Ensemble, ils ont créé une mosaïque de récits, de textes et d’œuvres artistiques qui témoignent de la richesse des cultures méditerranéennes présentes à Roubaix.

Venez découvrir cette exposition sensible et chaleureuse qui raconte une Méditerranée vécue, transmise et partagée par ses habitants.Parce qu’au-delà des origines, des générations et des parcours, la méditerranée est en nous.

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Exposition

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