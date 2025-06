Des marais à découvrir – Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais 26 août 2025 10:00

Manche

Des marais à découvrir Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-26 10:00:00

fin : 2025-08-26 12:30:00

Date(s) :

2025-08-26

Depuis la Maison du Parc, rejoignez le grand observatoire de l’Espace naturel sensible des marais des Ponts d’Ouve. Accompagné d’un guide, découvrez paysages, histoire, eau et oiseaux. Payant. Réservation obligatoire.

Depuis la Maison du Parc, rejoignez le grand observatoire de l’Espace naturel sensible des marais des Ponts d’Ouve. Accompagné d’un guide, découvrez paysages, histoire, eau et oiseaux. Payant. Réservation obligatoire. .

Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

English : Des marais à découvrir

From the Maison du Parc, join the large observatory of the Espace naturel sensible des marais des Ponts d’Ouve. Accompanied by a guide, discover landscapes, history, water and birds. Charges apply. Reservations required.

German :

Vom Haus des Parks aus erreichen Sie das große Observatorium des « Espace naturel sensible des marais des Ponts d’Ouve ». In Begleitung eines Führers können Sie Landschaften, Geschichte, Wasser und Vögel entdecken. Die Teilnahme ist kostenpflichtig. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Dalla Maison du Parc, dirigetevi verso il grande osservatorio delle paludi di Ponts d’Ouve. Accompagnati da una guida, scoprite il paesaggio, la storia, l’acqua e gli uccelli. A pagamento. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Desde la Maison du Parc, diríjase al gran observatorio de las marismas de Ponts d’Ouve. Acompañado por un guía, descubra el paisaje, la historia, el agua y las aves. De pago. Imprescindible reservar.

L’événement Des marais à découvrir Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2025-06-15 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin