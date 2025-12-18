Des marais à découvrir Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais
Des marais à découvrir Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais dimanche 18 janvier 2026.
Des marais à découvrir
Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 10:00:00
fin : 2026-01-18 12:00:00
Date(s) :
2026-01-18
Depuis la Maison du Parc, rejoignez le grand observatoire de l’Espace Naturel Sensible des marais des Ponts d’Ouve. Accompagné d’un guide, découvrez paysages, histoire, eau et oiseaux. Sur réservation. .
Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr
English : Des marais à découvrir
