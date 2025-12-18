Des marais à découvrir Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais

Des marais à découvrir

Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais Manche

Début : 2026-01-18 10:00:00

fin : 2026-01-18 12:00:00

2026-01-18

Depuis la Maison du Parc, rejoignez le grand observatoire de l’Espace Naturel Sensible des marais des Ponts d’Ouve. Accompagné d’un guide, découvrez paysages, histoire, eau et oiseaux. Sur réservation. .

Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

