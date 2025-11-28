Des masques de Wendy GRAH le Cadran Rennes 28 novembre 2025 – 20 janvier 2026 Ille-et-Vilaine

Wendy GRAH, artiste plasticienne rennaise propose tout un univers autour de masques en papier mâché peint.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-28T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-20T18:00:00.000+01:00

1



le Cadran 11 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine