Des maths pour quoi faire ? Médiathèque l’Echappée Les Sorinières

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 16:00 – 17:30

Gratuit : oui Gratuit Adulte, En famille, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap, Tout public

Ex-chercheur en mathématiques dans l’industrie et artiste mathématique, Laurent Chiron s’est reconverti en vulgarisateur afin de montrer que les maths ne sont pas une matière austère, mais une clé pour explorer, créer et mieux comprendre le monde. À travers des exemples concrets (industrie automobile, création artistique, notamment), accessibles et parfois surprenants, cette conférence vous amènera à prendre conscience de la transversalité de l’applicabilité des mathématiques. Une rencontre idéale pour celles et ceux qui pensent que « les maths ne les aiment pas (et réciproquement) » et qui pourraient bien leur faire changer d’avis.

Médiathèque l’Echappée Les Sorinières 44840

0240044892



