Des matières plein la tête > Atelier 6-12 ans
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Début : 2026-02-19 15:00:00
fin : 2026-02-26 16:00:00
2026-02-19 2026-02-26
Les petits artistes découvriront l’exposition au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô et feront un portrait d’eux-mêmes tout en textures !
Réservations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr 2€ par enfant Accompagnateur non obligatoire (tarif d’entrée du musée) .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
