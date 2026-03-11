Des maux à dire Exposition Béa Lema

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-18

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-03-18

Découvrez l’univers sensible et percutant de Bea Lema à travers une exposition de 35 planches originales, issues de sa bande dessinée Des maux à dire.

Inspirée de son œuvre graphique, cette exposition explore les fractures invisibles de la filiation, la transmission des traumatismes et la force de la résilience.

L’artiste tisse un récit où l’art devient exutoire, entre les broderies colorées qui racontent les démons maternels, les fils noirs et blancs qui évoquent la mémoire familiale et les dessins au feutre qui trament le récit du quotidien.

Dans une mise en scène subtile, Bea Lema fait dialoguer la douleur et la beauté, la folie et la tendresse, le silence et la parole retrouvée.

Une exposition bouleversante et poétique, où l’aiguille et le trait deviennent les instruments d’une libération, celle des maux qu’il fallait dire . .

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 adherent-mediatheque@terresdargentan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Des maux à dire Exposition Béa Lema

L’événement Des maux à dire Exposition Béa Lema Argentan a été mis à jour le 2026-03-09 par Terres d’Argentan Intercom