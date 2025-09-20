Des mégalithes au patrimoine mondial de l’UNESCO Locmariaquer

Des mégalithes au patrimoine mondial de l’UNESCO Locmariaquer samedi 20 septembre 2025.

Des mégalithes au patrimoine mondial de l’UNESCO

Route de Kerlogonan Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 11:45:00

Date(s) :

2025-09-20

Un patrimoine architectural exceptionnel, mais surtout un patrimoine du vivant passé, présent et futur ! Les vestiges architecturaux et les objets retrouvés par les chercheurs sont autant de traces qui nous laissent entrevoir la vie de nos ancêtres bâtisseurs au Néolithique.

En quoi le Site des mégalithes de Locmariaquer fait-il partie intégrante du projet d’inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO ? Cette année, nous vous proposons un regard vers le futur pour parler du passé ! Point par point, découvrez un territoire façonné par les constructions et les échanges de nos lointains aïeux. .

Route de Kerlogonan Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 37 59

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Des mégalithes au patrimoine mondial de l’UNESCO Locmariaquer a été mis à jour le 2025-09-04 par ADT 56