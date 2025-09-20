Des mégalithes au Patrimoine Mondial de l’UNESCO Site des mégalithes de Locmariaquer Locmariaquer

Gratuit, à partir de 7 ans, visite en extérieur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:15:00

Un patrimoine architectural exceptionnel, mais surtout un patrimoine du vivant passé, présent et futur ! Les vestiges architecturaux et les objets retrouvés par les chercheurs sont autant de traces qui nous laissent entrevoir la vie de nos ancêtres bâtisseurs au Néolithique.

En quoi le Site des mégalithes de Locmariaquer fait-il partie intégrante du projet d’inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO ? Cette année, nous vous proposons un regard vers le futur pour parler du passé ! Point par point, découvrez un territoire façonné par les constructions et les échanges de nos lointains aïeux.

Site des mégalithes de Locmariaquer Route de Kerlogonan, 56740 Locmariaquer, France Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33297573759 https://www.site-megalithique-locmariaquer.fr Un vaste complexe néolithique. Le Néolithique (4500 à 2500 ans avant notre ère) est la période de la sédentarisation de l’Homme qui devient éleveur-agriculteur. L’ampleur du site reflète une densité de population élevée et une organisation sociale hiérarchisée. Un paysage à imaginer. Au Néolithique, la vue embrassait de vastes plaines, recouvertes depuis par la montée du niveau marin. En voiture : Accès par la D781, puis suivre les panneaux « Site des mégalithes » ou « Table des Marchands ». Avant d’entrer dans Locmariaquer, prendre la route à droite en direction du terrain des sports puis parkings sur votre gauche. En train : Arrêt gare de Vannes ou d’Auray (plus proche)

