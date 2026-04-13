Des minorités dans une minorité : intersectionnalité & transidentités Bibliothèque publique d’information Paris

Les personnes trans, racisées et/ou dans un parcours de migration affrontent des discriminations multiples. Pour y répondre, leurs stratégies de résistance sont elles aussi multiples. Elles s’appuient souvent sur des collectifs de formes diverses qui s’organisent pour affirmer les droits des personnes trans.

Universitaires et militant·es dialoguent et décryptent les enjeux sociaux à l’œuvre pour permettre une réflexion à visée émancipatrice.

Avec

Emmanuel Beaubatie, sociologue, chargé de recherche au CNRS, auteur de Transfuges de sexe (La Découverte, 2024)

Michaëla Danjé, co-fondatrice et membre du collectif Cases Rebelles, artiste pluridisciplinaire, directrice éditoriale et contributrice du recueil collectif AfroTrans (Cases Rebelles, 2021)

Modération d’Élie Hervé, journaliste, auteur·ice de Transphobia (Solar, 2025)

Dans le cadre du cycle de conférences « Transidentités & société : normes, minorités, créations », la Bibliothèque publique d’information et le Centre Wallonie-Bruxelles organisent une rencontre autour des discriminations subies par les personnes trans et les solutions mises à leur disposition pour y répondre.

Le lundi 13 avril 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-13T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-14T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-13T19:30:00+02:00_2026-04-13T21:00:00+02:00

Bibliothèque publique d’information 40, avenue des Terroirs de France 75012 Entrée de la Bpi, Niveau 2Paris

contact.communication@bpi.fr



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