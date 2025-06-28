des mondes et merveilles Salle Chartreuse St André Bordeaux

des mondes et merveilles Salle Chartreuse St André Bordeaux samedi 28 juin 2025.

des mondes et merveilles Samedi 28 juin, 19h00 Salle Chartreuse St André Gironde

spectacle tout public à partir de 7 ans – tarif unique : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-28T19:00:00 – 2025-06-28T22:30:00

Fin : 2025-06-28T19:00:00 – 2025-06-28T22:30:00

La terre, le ciel, la lune, les étoiles… Depuis toujours et sur tous les continents, les humains ont voulu savoir qui les avait créés. La nature aussi a ses mystères.

Fermez les yeux et imaginez… car on peut tout imaginer, n’est-ce pas ?

Laissez-vous emporter à la découverte de la création de la terre et des facéties de la nature. C’est ce voyage merveilleux que vous propose l’atelier “les Arts-contés” au cours de son spectacle de fin d’année.

Un moment convivial, autour d’un buffet préparé par les conteuses, clôturera cette soirée.

Salle Chartreuse St André 194 av Mal de Lattre de Tassigny – 33200 BORDEAUX Caudéran Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-arts-penteurs/evenements/des-mondes-et-merveilles »}]

Cette année encore, l’atelier « les Arts-contés » vous invite à un voyage dans le monde des contes. Venez partager ce moment hors du temps. conte spectacle