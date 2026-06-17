Des monstres au Botrai ? Saint-Trimoël
Des monstres au Botrai ? Saint-Trimoël jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Trimoël
Des monstres au Botrai ?
La ferme du Botrai Saint-Trimoël Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 18:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Aidez-nous à protéger les animaux des parasites maléfiques les strongles ! Inscription par téléphone. A partir de 8ans .
La ferme du Botrai Saint-Trimoël 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 42 66 63
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English :
L’événement Des monstres au Botrai ? Saint-Trimoël a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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